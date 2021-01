Viticulture en Côte-d'Or : le raisin et le vin protègent-ils de la Covid-19 ?

C'est ce que laisse penser une étude menée par des chercheurs américains et relayée sur un très sérieux site internet français qui appartient au groupe "La France Agricole". En Côte-d'Or et en Bourgogne, pays du vin, la nouvelle ne passe pas inaperçue.

Alors qu'on parle énormément des vaccins contre la Covid-19 ces derniers jours, et si la solution miracle pour se prémunir de ce virus se trouvait tout simplement dans nos vignes ? Selon une enquête relayée par "Vitisphere", site internet destiné aux professionnels du vin et de la vigne qui appartient au groupe "La France Agricole", des composés du raisin et du vin bloqueraient en effet une enzyme clé du virus.

Une enquête américaine

Ce qui pourrait -pourquoi pas- contribuer à la lutte contre la pandémie ! C'est ce que laisse penser des chercheurs américains de l'Université de Caroline du Nord. De là à y voir la solution à tous nos problèmes il y a un pas de l'aveu même de Marion Ivaldi, rédactrice en chef de "Vitisphere", elle nous dit pourquoi il faut rester prudent.

Marion Ivaldi, rédactrice en chef du site internet explique qu'il ne faut pas s'emballer autour de cette étude

Les polyphénols du raisin ont de nombreux intérêt pour la santé

"On connait les polyphénols du raisin, on sait qu'ils ont de nombreux intérêt pour la santé. Cette équipe de chercheurs a d'ailleurs identifié qu'ils pouvaient bloquer la Covid en l'empêchant de se fixer sur les cellules humaines. En revanche il faut prendre du recul par rapport à cette étude car elle a été menée 'in vitro' et on sait bien que le passage 'in vivo' montre souvent des différences importantes" explique la journaliste.

Est-ce vraiment une bonne nouvelle ? On a posé la question à des Dijonnais et à Gérard Milleret, psychiatre et expert en addictologie

Une bonne nouvelle pour nos vignerons ?

Pour nos vignerons -dont certains souffrent depuis des mois des mauvaises relations avec les Etats-Unis- voilà enfin une nouvelle positive confirme Marion Ivaldi. "C'est pourquoi nous avons choisit de la relayer à nos lecteurs, néanmoins il ne faut pas se mettre à boire des quantités de vin phénoménales en se disant que l'on n'attrapera pas le Covid, ce n'est pas le sens de l'étude !" sourit-elle.

Une bonne nouvelle pour nos vignerons embêtés depuis des mois par les mauvaises relations avec les Etats-Unis ? La réponse de Sylvain Pabion régisseur du Château de Marsannay qui exporte vers ce pays 25% de sa production.

Il n'y a pas que le raisin dans la vie

Notez que cette enquête ne porte pas que sur les bienfaits du vin et des polyphénols du raisin puisque les chercheurs se sont également intéressés aux vertus du thé vert et du cacao qui seraient eux aussi capables de freiner l'activité du virus.