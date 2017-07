Vive les Brion: tout ce week-end Brion-sur-Ource en Côte-d'Or accueille les habitants des autres Brion de France!

Brion-sur-Ource accueille pour la troisième fois de son histoire le 26e rassemblement des Brion de France. Il existe dix Brion dans toute le pays. Des petites communes rurales qui possèdent 80 habitants pour la plus petite, 1 200 pour la plus importante.

Chaque été, fin juillet, les Brion vont à Brion! Vous ne comprenez pas cette phrase? C'est normal, cela veut simplement dire que vous n'habitez certainement pas dans l'un des 10 Brion de France. Il y en a trois rien qu'en Bourgogne: un en Saône-et-Loire, un dans l'Yonne et un en Côte-d'Or. Dix villages qui ont pris l'habitude de se retrouver chaque été depuis 1991 dans l'une des petites communes.

Une botte de paille transformée en bouteille de Crémant à l'entrée de Brion-sur-Ource © Radio France - Thomas Nougaillon

Cet été, c'est dans le Châtillonnais, à Brion-sur-Ource, 237 habitants dans le Nord Côte-d'Or, qu'a lieu le 26e rassemblement des Brion. Pas moins de 252 personnes venues de toute la France sont sur place depuis vendredi 28 juillet 2017. Cela signifie que durant trois jours, Brion-sur-Ource, fait plus que doubler sa population municipale! Durant ce week-end des plus convivial, les gens reçoivent des petits cadeaux de bienvenue, ils sont hébergés chez l'habitant ou dans les gîtes et hôtels de la région. Et bien sûr, ils ont droit à des balades en bus à travers le Pays Châtillonnais et à des dégustations de produits du terroir.

Le maire Georges Morin, chemisette blanche, accueille les Brion dans son village de Brion-sur-Ource © Radio France - Thomas Nougaillon

Le maire, Georges Morin, président d'honneur de l'association des Brion de France: "nous cette année on met l'accent sur le crémant du vignoble Châtillonnais, mais tout le monde apporte ses produits, les gens des Deux-Sèvres sont venus avec leurs melons, ceux de l'Isère ont emmenés des noix, les Brion de l'Ain nous ont apportés des fromages et de la fondue... Il y a dix stands sur le parvis de la mairie et les gens dégustent!" C'est la troisième fois que Brion-sur-Ource organise ce rassemblement. "Au début on était 80, là on est 252, c'est le record!"

Dans Brion-sur-Ource, un panneau indique la localisation de tous les Brion de France! © Radio France - Thomas Nougaillon

Le 26e rassemblement des Brion de France à Brion-sur-Ource a débuté ce vendredi 28 juillet, il se termine ce dimanche 30 juillet. Au programme de cette dernière journée: randonnée pédestre à travers les bois, les champs, les vignes et visite d'un domaine viticole. Messe à l'église de Brion. Vers midi: discours de Georges Morin et verre de l'amitié.

A leur arrivée les habitants des autres Brion reçoivent un petit cadeau de la part de la mairie de Brion-sur-Ource. Il faut aussi s'inscrire et s'acquitter d'une somme de 60 euros par adultes. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le budget prévisionnel de cette manifestation, pas comme les autres, est de 25 000 euros! Financé par une participation des visiteurs de 60 euros (par adultes), le reste par les subventions et les dons.

Chaque participant se voit remettre un badge qu'il porte autour du cou © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans le village, des bénévoles reçoivent les habitants des divers Brion, les efforts pour décorer les maisons sont impressionnants! © Radio France - Thomas Nougaillon

Selon les organisateurs cet événement aurait un impact sur le tourisme et l'économie locale. En effet les Brion resteront en moyenne 5 jours pour découvrir le Pays Châtillonnais. Durant leur séjour à Brion-sur-Ource on a leur fait visiter le musée de Châtillon-sur-Seine et son fameux vase de Vix ou encore l'abbaye du Val des Choues. Les enfants eux ont eu droit à de l'accrobranche à la maison forestière de Leuglay. Tous ces Brion se déplacent dans des bus spécialement affrétés par les organisateurs. Durant ces trois jours il a fallu organiser les repas, les conduire à la salle Luc-Schreder de Châtillon le samedi soir pour participer à un grand gala qui a rassemblé 400 personnes au total! Bref, normalement, vu la manière dont ils ont été reçus en Côte-d'Or, ce sont des gens qui devraient avoir envie d'y revenir! Les rassemblements de Brion: c'est bon pour le tourisme.

Moïse, originaire des Deux-Sèvres, a vu les origines de cette manifestation en 1991. C'est son 26e rassemblement ce week-end à Brion-sur-Ource. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le premier de ces rassemblements avait eu lieu en 1991 en Anjou. Le prochain se tiendra dans l'Indre fin juillet 2018. Les Brion, sont 10 petites communes rurales, où la population va de 80 habitants à 1 200. Hormis les trois Brion de Bourgogne, ces villages se trouvent dans le Maine-et-Loire, dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne, dans l'Indre, en Lozère, dans l'Isère et dans l'Ain.

Cette dame, elle aussi vient des Deux-Sèvres, elle a emmené quelques spécialités de "son" Brion: du melon, des cuisses de cailles, des tourteaux fromages ainsi que des oeufs de perdrix et de caille! © Radio France - Thomas Nougaillon