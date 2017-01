Revivez en images le Red Bull Crashed Ice à Marseille

Les patineurs du Red Bull Crashed Ice dévalent la piste qui relie l'hôtel Intercontinental à la mairie de Marseille vendredi soir et samedi. Une compétition spectaculaire à vivre en images.

Une course incroyable s'élancent vendredi et samedi sur le Vieux-Port de Marseille : le Red Bull Crashed Ice. 150.000 personnes dont 24.000 en face de l'Hôtel de ville doivent assister à cette compétition de patinage de vitesse. Quatre patineurs sont lâchés sur une piste en même temps pour rallier la ligne d'arrivée 300 mètres plus bas sur le Vieux-Port. Il faut s'attendre à des pointes à 80 km/h.

Deux écrans géants place aux Huiles et près de la Grande Roue diffusent la compétition qui marque le coup d'envoi de "Marseille capitale européenne du sport 2017"

Sécurité renforcée et restriction de circulation

Le budget de l'étape marseillais est compris entre deux et trois millions d'euros dont 450.000 euros financées par les collectivités territoriales. Pour assurer la sécurité, plus de 800 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés. Des axes de circulation sont coupés sur le Vieux-Port notamment.

Revivez en images cet événement