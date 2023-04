Vivez en HD et en direct la naissance des quatre bébés faucons de la cathédrale d’Albi

Carnet rose à Albi ! La ville vient d révéler la présence d’une nouvelle couvée du couple de faucons pèlerins installé dans le nichoir aménagé sur le clocher de la cathédrale Sainte Cécile. La femelle, qui s’est installée sur l’édifice en 2022, a cette année pondu quatre œufs. (les 8 mars, 11 mars, 14 mars et 17 mars.)

Mieux que la télé-réalité

Et comme chaque année depuis 2005, les scientifiques et le grand public peuvent suivre la vie de ce couple et de leurs petits en streaming. Et ca vaut largement la télé-réalité. Deux caméras ont été installées sur la Cathédrale Sainte-Cécile, avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, à la suite du partenariat conclu avec la LPO Tarn. Des caméras qui sont pilotées à distance par une équipe de la ville et qui permettent une vision 24h/24 grâce à des capteurs infrarouge. Le système vidéo a même été entièrement modernisé par la Ville début 2021, avec installation d’un nouveau micro et de nouvelles caméras HD offrant la possibilité de streaming 24h/24.

Cinquantième fauconneau ?

C'est en 1989 que la présence de faucons Pèlerins sur la Cathédrale Sainte Cécile a été découverte. Très vite, la LPO demande à installer un nichoir. Une boite toute simple remplie de cailloux, car les nids des faucons sont très spartiates. Et donc à partir de 1994, le nid a été très occupé. La précédente femelle a été suivie durant 14 ans. Elle était facilement identifiable, car elle présentait une tache sur l'aile. Elle a donné naissance à 48 fauconneaux. Puis en 2020 trop âgée, elle a cessé de pondre. La nichoir a très vite trouvé un couple remplaçants, mais pendant les premières années, les pontes ont été difficiles jusqu'à cette année 2023, où la femelle à nouveau pondu quatre œufs.

Albi dans Ma Poche

Les images en direct et les moments forts sont visibles exclusivement sur l’application Albi dans Ma Poche. Ils vont permettre de partager gratuitement en streaming l'intimité du nichoir jusqu'à la date d'envol définitif des fauconneaux (vers la fin du mois de juin). Un lien sur le site de la ville permet de vivre les meilleurs moments. La LPO va aussi proposer, cette année encore, des animations autour de la nidification du couple de faucons pèlerins les week-end du mai et de juin avec notamment des longue-vue.

Un autre couple de faucon pèlerin niche depuis 2007 sur l'usine de la VOA , un site industriel de la ville d’Albi et plusieurs jeunes sont nés d’un couple utilisant un nichoir installé dans une église de Carmaux (Eglise Sainte Cécile).