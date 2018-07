Vol d'un petit singe au Natur’Zoo de Mervent (85) : le SOS du directeur

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan et France Bleu

Si il n'est pas retrouvé dans les 72 heures, c'est la mort assurée explique le directeur du Natur'Zoo de Mervent. On lui a volé hier (vendredi) un tamarin de Goeldi. Le petit singe qui ressemble à un ouistiti noir et ne pèse pas plus de 600 grammes a une alimentation particulière.