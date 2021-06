Volé à Vannes, l'un des plus grands drapeaux bretons du monde a été retrouvé

"C'est un ouf de soulagement", réagit Vincent de Lambert le patron de l'Atelier le Mée, l'entreprise située à Saint-Grégoire, près de Rennes, qui a fabriqué ce drapeau breton géant et dont elle est propriétaire. Ce Gwenn ha Du (blanc et noir en langue bretonne) de 320 m² pour 70 kilos est l'un des plus grands au monde. Utilisé pour des grands évènements sportifs, il avait été volé le 30 mai 2021 lors de la rencontre de rugby entre le RC Vannes et Biarritz Olympique.

Un peu abimé

Le drapeau breton a été retrouvé ce mardi 15 juin en début de matinée sur le port de Vannes. "C'est un dirigeant du RC Vannes qui m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle", témoigne Vincent de Lambert, "il m'a dit qu'il était un peu abimé. On va devoir sans doute le réparer avant de le réutiliser". Ce Gwenn ha Du géant va ensuite pouvoir être prêté pour le passage du Tour de France qui sera en Bretagne du 26 au 29 juin.

Pour le Tour de France, ce drapeau breton géant est un bon support de communication car on le voit bien à la télévision lors des prises de vue en hélicoptère. - Vincent de Lambert

Si tout le monde est soulagé, le mystère demeure sur les auteurs du vol et leurs motivations.