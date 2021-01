Voleur amateurs : les histoires insolites des apprentis criminels

Il y a les stars du grand banditisme et il y a les autres. On découvre les histoires insolites de voleurs pas très doués.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec passe en revue les mésaventures d'apprentis criminels décidément pas très doués. Alain Bauer est professeur en criminologie et auteur du livre "Les criminels les plus cons de l’Histoire", il nous raconte des histoires insolites de ces voleurs amateurs.

Ma voiture s'appelle "revient"

David est un jeune homme d'Aubervilliers dont la maman a une voiture vieillissante. Il décide donc de voler une voiture identique et de remplacer le vieux tacot de sa mère par un modèle en meilleur état.

Il trouve le véhicule souhaité et commet son larcin, ignorant qu'il vient en fait de dérober la voiture de sa mère. Cette dernière se voyant victime de vol contacte la police, découvre que son fils est le voleur et récupère une voiture toujours pas réparée.

Un chauffard trop coquet

Un chauffard en délit de fuite n'a pas aimé le portrait de lui que la police a diffusé dans les médias. Il contacte donc les autorités par téléphone, pendant sa fuite. Lors de ce coup de fil, le fuyard donne des leçons de photographie aux autorités et propose de leur envoyer des images sur lesquelles il est plus à son avantage.

Il fut beaucoup plus facile à identifier grâce à ces photos de bonnes qualité, d'autant que l'appel téléphonique passé pendant sa cavale a permis à la police de localiser et de l'arrêter plus facilement.

Braqueuse et mère indigne

Trois femmes s'organisent pour attaquer un magasin. Elles entrent dans l'établissement, commettent leur braquage et réussissent à s'enfuir.

Dans la précipitation, l'une des trois apprenties voleuses oublie son bébé dans le magasin. Une étourderie qui a permis à la police de les arrêter.