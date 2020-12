Volume à fond dans l'église : Arrènes organise un concert à écouter... depuis l'extérieur !

Pour mettre un peu de gaieté à l'approche des fêtes de fin d'année, une église creusoise a décidé d'entrer en résistance. Les spectacles sont interdits en ce moment à cause de l'épidémie ? Qu'à cela ne tienne ! Dans l'ouest du département à la frontière avec la Haute-Vienne, la chapelle d'Arrènes a décidé d'organiser des concerts de musique classique... en gardant portes closes.

On va faire chanter les pierres de l'église

Du lundi 21 au mercredi 23 décembre, entre 18 h et 19 h, une sono installée dans l'église pousse le volume et diffuse des symphonies, des cantiques de Noël et des chants religieux. Les spectateurs peuvent en profiter depuis l'extérieur en se promenant tout autour. "On va faire chanter les pierres de l'église. L'église va chanter et nous enchanter", sourit Henri Benoit, premier adjoint de cette commune de 250 habitants.

Lutter contre la morosité

"On ne peut pas aller écouter de musique, donc c'est la musique qui vient à nous. L'église fera caisse de résonance et on entendra les chants dehors, même s'il pleut ou qu'il fait froid ! C'est une façon de lutter contre la morosité", explique- t-il. Cette animation est organisée par la mairie et la FOL 23, la Fédération des œuvres laïques de la Creuse.