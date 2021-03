Les roches périgourdines de Mars amusent les internautes de France Bleu Périgord

C'est un sujet qui vous a fait beaucoup parler sur notre Facebook : les roches de Dordogne retrouvées sur la planète Mars. Vous avez été très nombreux à commenter notre article et vous avez eu beaucoup d'imagination.

C'est un des articles les plus commentés de l'Histoire de France Bleu Périgord : les roches périgourdines identifiées sur la planète Mars vous ont fait réagir. Si beaucoup d'entre vous ont cru à un poisson d'Avril, cette information est très très sérieuse et vos 429 commentaires nous ont fait beaucoup rire. Des commentaires très très inventifs, typiquement périgourdins et chauvins comme Michelle : "C'est normal ! C'est tellement beau la Dordogne qu'ils en ont même emporté sur Mars".

Des commentaires gourmands

La plupart des commentaires tournent autour de la bonne gastronomie : on pouvait sans douter ! Les auditeurs de France Bleu Périgord sont des gourmands : "Normalement dans 8 jours on y trouve des truffes" écrit Zilla. Jean-François ajoute : "D'ici qu'ils trouvent des cèpes". "Merde!! Tout a l'heure ils vont trouvé des canards!! Ils sont sur d'être sur Mars???" écrit François un peu plus bas. "Eh ? C'est pas un canard, au fond, sur la photo ?" se demande Laurent.

"C'est pas des traces d'eau mais du Bergerac qu'il faut chercher !" s'amuse de son côté Amandine, amatrice de bons vins. Les chocolatines en ont pris pour leur grade : "La chocolatine vient de Mars, je comprends pourquoi le reste de la France ne nous comprends pas" s'amuse Julien_. Maryse ajoute : "Ils vont découvrir que sur Mars aussi il y a des chocolatines". Et justement Mat, lui, a trouvé un petit nom pour ces rochers : "Ce sont des rocholatines !". _

De belles références aux Premiers Hommes

Dans vos commentaires, il y a aussi des références historiques aux premiers hommes comme Jean-Louis par exemple : "En cherchant bien, ils vont bientôt trouver des ossements de l'homme de Cro-magnon" ou Pierre qui écrit : " Cro-Magnon y était avant la NASA ! YES !!!!"

Dans la même veine, Patricia écrit : "Ce n'est pas pour rien qu'on est le département de l'origine du monde".

La médaille d'or

Mais la palme du commentaire le plus drôle, France Bleu Périgord la remet à Jean Marie avec ce commentaire piquant : "Tu vas voir que Germinal va vouloir y construire un pont".