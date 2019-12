Vosges : 300 randonneurs partent à la recherche du mystérieux Dahu

Plainfaing, France

C'est un peu notre yéti à nous, en plus petit et moins poilu. Le Dahu, animal légendaire des massifs, est peut-être de sortie dans les Vosges. Pour ne pas le rater, l'association des Bérets randonneurs organise ce jeudi soir deux marches en pleine montagne.

Des amateurs de surprises

Près de 300 passionnés de la marche se donnent rendez-vous à Plainfaing (17h et 19h) pour partir sur les traces de la célèbre et mystérieuse Bête des Vosges. Au programme : deux heures de recherche et six kilomètres de marche dans la forêt de Haute-Meurthe, non du col du Bonhomme. C'est la cinquième fois qu'une telle aventure est organisée.

Certains viennent de loin pour partir à la recherche de la légende vosgienne : "Il y a des gens originaires d'Alsace, de Reims ou encore de Belgique. Trois cents personnes ? Pour nous, petit club local, c'est déjà beaucoup," raconte Jean-Charles Benoît, président des Bérets randonneurs (association liée à la fédération française de randonnée pédestre).

"La marche dure deux heures et nous faisons plusieurs pauses parce que nous avons un public familial qui n'est pas forcément entraîné pour la marche. C'est l'idéal pour s'aérer après les fêtes. Il y a aussi, bien sûr, les amateurs de surprises qui espèrent voir le Dahu et qui écoutent ce que racontent les accompagnateurs."

Si, cette année, le Dahu n'est pas de sortie, les randonneurs vosgiens peuvent se réconforter autour du fameux dîner des Bérets. "Soupe au pois, saucisse, fromage et dessert, après les agapes de Noël, c'est plus léger !"

"Le Dahu, je l'ai vu !"

Jean-Charles a de la chance, le Dahu, il l'a vu ! "C'était l'an dernier, il nous a fait une démonstration impressionnante. C'était inespéré !" Mais alors, à quoi ressemble la Bête des Vosges ? "C'est une espère de bestiole en sous-bois. Quelque chose qui se rapproche de la foule quand il y a du bruit."

"Le Dahu a des pattes plus courtes sur un côté. C'est pour ça que notre marche se fait en montagne. Tout le monde court derrière pour le faire tourner dans l'autre sens. C'est comme ça qu'on le fait tomber et c'est à ce moment-là qu'on peut l'attraper".

"Voir le Dahu, c'est un plus pour la manifestation, c'est évident," raconte Jean-Charles Benoît. En espérant le revoir une nouvelle fois ce jeudi soir dans les forêts vosgiennes.