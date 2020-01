Vosges : ils fêtent Nouvel An en se jetant dans un lac à 6 degrés

Thaon-les-Vosges, Capavenir Vosges, France

Certains fêtent la Saint-Sylvestre autour d'un bon repas, d'autres célèbrent le moment en dansant jusqu'au bout de la nuit. Dans les Vosges, ils sont une dizaine à avoir fêté le passage à l'année 2020 d'une manière plus insolite : ils ont nagé dans un lac. Ce traditionnel "bain du nouvel an" était organisé ce mercredi 1er janvier, au lac de Thaon-les-Vosges. C'est le club de triathlon de la commune qui organise l'événement, comme chaque année depuis 2012.

"Ça remet les idées en place" commente Etienne, qui s'est baigné en simple maillot de bain © Radio France - Manon Klein

Une idée un peu folle

L'idée, ce sont quatre amis qui l'ont eu, alors qu'ils courraient autour d'un lac; "On s'es dit : 'et si on nageait ? Ça nous est venu comme ça, et puis tac ! on l'a fait" raconte l'un des quatre copains, Claude Pierrard, surnommé "Charlie", qui est vice-président du club de triathlon de Thaon-les-Vosges. Cette année encore, il a enfilé la combinaison de plongée pour trinquer à la nouvelle année, avec une coupe de chanpagne, dans les eaux du lac.

Les participants assez courageux pour se lancer ce 1er janvier ont nagé pendant quelques minutes au milieu d'une brume épaisse. "C'est pas le pire, une année, on a eu de la neige (...) mais bon, c'est pas ça qui nous arrête" commente Claude Pierrard.

La température de l'eau a été mesurée à un peu plus de 6° © Radio France - Manon Klein

Une quinzaine de personnes sont venues assister à ce bain en spectateurs, sans oser tremper l'orteil dans l'eau. Peut-être se laisseront-ils tenter le 1er janvier prochain.