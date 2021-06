Vosges : L'Elysée fait la promo des gendarmes du département

Décidément le compte twitter des gendarmes des Vosges avec ses 75 000 abonnés n'en finit pas de séduire.

Vendredi dernier c'est Thomas Pesquet qui interpellait les gendarmes des Vosges depuis l'espace. L'astronaute français publiait un cliché sur Twitter accompagné d'une légende où il explique avoir été flashé durant une vérification des kits médicaux.

Quelques jours plus tard c'est donc au tour de l’Élysée dans sa lettre d'information baptisée " Cocorico " de mettre en avant le compte des gendarmes avec cette phrase " Les gendarmes les plus connectés de France. Derrière l'écran, une équipe animée par le Colonel Brice Mangou, qui manie humour et prévention ... et fait sensation.

Ce nouveau buzz sera t-il le dernier ? Personne ne connait les ambitions des gendarmes des Vosges mais après Pesquet et l'Elysée, le prochain objectif est peut -être d’être cité par l'Organisation des Nations unies qui sait ?.