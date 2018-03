Chavelot, France

C'est une particularité de la profession : le "jour sans pain". Dans les Vosges, comme dans un tiers des départements français, c'est la préfecture qui interdit aux boulangers de vendre des baguettes 7 jours sur 7. Ils sont ainsi obligés de prendre un jour de repos. Problème : cette règle ne convient pas à tout le monde et certains le font savoir. C'est le cas dans une grande boulangerie de Chavelot, près d’Épinal.

Un arrêté vieux de 15 ans

Derrière les vitrines, une banderole jaune est accrochée tous les mardis. On y lit facilement : "Mardi, jour sans pain, selon arrêté préfectoral." Une mesure difficile à saisir pour certains clients. De l'incompréhension souvent. Du mécontentement parfois. "On nous dit que c'est pas croyable, confirme Audrey, la vendeuse. Il y en a qui ne nous écoutent même pas ! On essaie de leur donner des explications : pourquoi on fait cela."

Pour avoir la réponse, il faut se plonger dans un arrêté préfectoral de septembre 2002. Un arrêté qui interdit aux boulangeries vosgiennes de vendre du pain 7 jours sur 7, et ce, pour deux raisons principales :

Garantir un jour de repos à chaque boulanger, Assurer une juste concurrence entre les petites et les grosses entreprises, celles qui peuvent effectivement ouvrir tous les jours de la semaine (c'est bien le cas dans cette boulangerie chavelotaise).

Selon Audrey, ce jour sans pain n'est pas sans conséquence sur le chiffre d'affaire :

"On le ressent sur l'affluence. Les gens savent que le mardi, il n'y a pas de baguette dans le magasin. Et donc, ils vont voir ailleurs."

D'après le patron, un jour de fermeture hebdomadaire pourrait même conduire à la suppression de cinq postes sur une quarantaine. Pour éviter cela, il a trouvé une solution : un distributeur de baguettes est installé... sur le parking pour les clients du mardi ! "Il est où le problème ?, rétorque ce client habitué de la machine. Ils ont trouvé une bonne astuce ! La baguette est peut-être plus humide à l'extérieur mais non, la qualité est la même."

Un distributeur de baguettes est installé juste devant la boulangerie pour les clients du mardi © Radio France - Lucas Valdenaire

"Pour la vie de famille, c'est important"

Pour d'autres boulangers du département, cette fermeture hebdomadaire est, au contraire, indispensable. Nicolas est seul à gérer sa boutique du centre-ville d’Épinal. "Cela fait bien l'alternance avec les autres boulangeries qui ferment le lundi, assure-t-il. Moi je ferme le mercredi, donc c'est très bien pour la clientèle."

"Moi, petite entreprise, je ne peux pas (rester ouvert 7 jours sur 7). Il faut mon jour de repos. C'est le mercredi. Pour la vie de famille aussi, c'est important."

Selon la fédération des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Vosges, cette règle du "jour sans pain" a toujours été soutenu par une grande partie des professionnels du département. "Nous sommes très attachés à cet arrêté et à son application," explique-t-on à la fédération. Un des objectifs de cette mesure reste la protection des artisans boulangers face à la concurrence des grandes surfaces, qui elles, peuvent ouvrir toute la semaine.

"Tout l'équilibre repose sur la solidarité"

"Cet arrêté n'est pas remis en cause aujourd'hui," rappelle François Merle, responsable de l'unité départementale de la DIRECCTE dans les Vosges (la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

"Cet arrêté est basé sur une discussion des syndicats de salariés et des représentants des organisations professionnelles. Il est bâti sur un consensus. Et tout l'équilibre repose sur la solidarité et un accord de l'ensemble des professionnels pour, à la fois, permettre le repos et permettre la concurrence loyale entre les établissements."

Cet arrêté est également mis en œuvre en Meurthe-et-Moselle depuis 1999.