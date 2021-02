Vosges : mobilisation sur Twitter pour retrouver le sac qu'un enfant a perdu au Hohneck

"Twitter peut peut-être faire un miracle", voilà comment ce papa, en vacances avec sa famille dans les Vosges, a posté son appel à l'aide sur le réseau social. Son fils de 8 ans a perdu son sac à dos mardi 23 février sur les pentes du Hohneck.

Un sac à dos bleu de la marque Adidas

Dans son tweet partagé plus d'un millier de fois, Charles invite les personnes qui sont sur place à jeter un œil pour retrouver le sac à dos bleu de la maque Adidas, avec à l'intérieur "un porte-monnaie panda (avec les économies de son fils) et trois petits doudous".

Perdu au sommet du Hohneck, à quelques dizaines de mètres de la table d'orientation

Le sac à dos aurait été perdu "au sommet du Hohneck, à quelques dizaines de mètres de la table d'orientation, côté est (vue vers Munster)" précise le papa dans un de ses tweet. Sur les conseils de certains internautes, il a également contacté la police municipale de La Bresse.

La famille, qui loge pour les vacances à Colmar en Alsace, a profité du début de semaine à la montagne, et notamment au Hohneck. C'est le plus jeune des 4 enfants qui a perdu son sac à dos. Elle espère aujourd'hui le retrouver via, peut-être, la solidarité des internautes. Vous pouvez contacter Charles sur Twitter et France Bleu Lorraine si vous avez retrouvé le sac.