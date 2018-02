Thaon-les-Vosges, France

Vous cherchez une idée originale pour surprendre votre Valentin(e) ? Déclarez votre amour en l'affichant dans les rues de votre ville ! C'est possible à Capavenir Vosges, près d'Epinal. Pour la deuxième année consécutive, la commune nouvelle vous propose d'inscrire gratuitement un message sur l'un des quatre panneaux lumineux installés dans les rues. Il sera affiché toute la journée du 14 février.

Une demande en mariage !

Pour l'instant, 23 valentins se sont manifestés mais il reste de la place pour d'autres messages. "J'ai écrit à ma compagne un message tenu secret pour l'instant", s'amuse Marc, 26 ans. "Je trouve ça beau de déclarer son amour publiquement, même si l'on a aussi notre intimité".

"Nous avons reçu des messages très romantiques et même une ... demande en mariage" se réjouit Marie-Sophie Reignaut, chargée de communication à la mairie de Capavenir Vosges. "Je me souviens l'an dernier d'un homme qui avait écrit un joli message à sa femme depuis 37 ans ! Elle était très surprise et touchée". Les internautes pourront élire les trois messages les plus romantiques et leurs auteurs recevront un cadeau de la part de la ville.

Attention, si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'à ce lundi soir pour faire votre demande. Rendez-vous sur le site Internet de Capavenir Vosges ou envoyez un mail à l'adresse suivante : msreignaut@capavenirvosges.fr