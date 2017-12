Six amis d'enfance se sont lancés dans un projet ambitieux : redonner vie à la station de ski du Haut-du-Tôt, près de Gérardmer dans les Vosges. Ils espèrent ouvrir à l'hiver 2018.

C'est un rêve d'enfance qu'ils sont sur le point de réaliser. Six amis des Vosges se sont lancés dans un projet un peu fou : rouvrir la station du Haut-du-tôt, fermée il y a 20 ans pour des raisons de rentabilité. Regroupés au sein d'une association, ils ont entamé les démarches et espèrent concrétiser le projet d'ici à la fin 2018.

"On espère pouvoir faire une piste verte, une piste rouge, une piste bleue", explique Jean-Yves Damien, le secrétaire de l'association du téléski du haut-du-Tôt. "Ce sera quelque chose de très simple, _uniquement basé sur du bénévolat_. On ne peut pas comparer, avec Gérardmer ou la Bresse, cela n'a rien à voir", ajoute t-il. L'avantage : une souplesse qu'envieront peut être les grandes stations voisines. "On peut ouvrir du jour au lendemain. Il ne faut que quelques heures pour préparer la piste", résume le Vosgien.

Un cadeau inespéré

La colonne vertébrale du projet est déjà entre les mains des 6 amis. Le tire-fesse de 500 mètres de long a été gracieusement offert à l'association par une ancienne station de ski de la Drôme. Un coup de pouce bienvenu pour ses membres qui tablent sur un budget de 200.000 euros. Ils espère bénéficier de subventions du Département, de la Région et de l'Europe, mais aussi des particuliers. Ils ont lancé un appel aux dons sur Internet. Ouverture souhaitée de la station, l'hiver prochain, si tout va bien!