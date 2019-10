"On va rester dans notre quotidien" confie la Vosgienne, joueuse occasionnelle du Loto qui remporte 20 millions d'euros

Vosges, France

La Française des Jeux dans son communiqué ce mardi 15 octobre, indique que "la gagnante souhaite conserver son anonymat". Mais elle donne quelques détails sur cette gagnante, une Vosgienne quinquagénaire qui a validé son bulletin jackpot de 20 millions d'euros le samedi 28 septembre dans un supermarché, route nationale 429 à Contrexéville.

Une joueuse occasionnelle

La gagnante a validé un ticket flash. Il y a quelques mois, elle a remporté 50 euros pour "sa" première fois, du coup elle a continué à jouer de façon occasionnelle, indique la FDJ, "_je me disais que je ne gagnerais jamais le gros lot, en même temps, il fallait tente_r" déclare-t-elle.

La Française des Jeux révèle encore que la Vosgienne a vérifié son billet un dimanche en famille, "famille qui pense d'abord à une blague, mais la gagnante, étonnée, confie que c'est bien réel" !! "On se dit que ce n'est pas possible, on n'y croit pas" dit-elle à la Française des Jeux. La femme explique avoir conservé son billet sur elle jusqu'au paiement de son gain "caché dans la pochette plastique de son permis de conduire qu'elle n'a jamais perdu, et qu'elle estime être en lieu sûr".

Avec son mari, ils ne souhaitent pas bouleverser leurs habitudes

La quinquagénaire confie encore à la FDJ qu'elle souhaite continuer à travailler "sans bouleverser ses habitudes", "On n'a pas la folie des grandeurs, on va rester dans notre quotidien, mais amélioré". Avec son mari, ils ont déjà acheté une voiture, ils prévoient un "beau" voyage, quelques travaux dans leur maison "mais surtout de gâter leur entourage".

Le deuxième plus gros gain dans les Vosges

La FDJ précise qu'il s'agit du sixième gain record du jeu en France et du deuxième plus gros gain du département des Vosges après celui de 58 367 681 euros à Eloyes le 18 avril 2008.