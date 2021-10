Vosne-Romanée - Le meilleur jeune vigneron au monde est un côte-d'orien

Le meilleur jeune vigneron de la planète est à Vosne-Romanée en Côte-d'Or ! Charles Lachaux, 32 ans, vient de recevoir ce titre aux "Golden Vines Awards". Un titre décerné par 440 sommeliers, cavistes, restaurateurs ou encore journalistes spécialisés de 55 pays.

Il a reçu son trophée le 8 octobre dernier à Londres, il faut imaginer un énorme bouchon de vin serti d'une armature en or authentique ! Une surprise totale pour le jeune homme qui n’était candidat à rien du tout et qui n’a même pas eu à postuler pour obtenir ce prix.

Il est passé en bio et en biodynamie

Visiblement ses techniques innovantes et son acharnement à tout mettre en oeuvre pour produire un vin de qualité ont séduit. Depuis qu'il a repris ce domaine familial de 14 hectares en 2012 Charles Lachaux a tout révolutionné passant notamment en bio et en biodynamie pour ses 15 appellations toutes en vin rouge.

Le trophée remis à Londres trône en belle position au domaine de Vosne-Romanée en Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est assez fou, c'est bizarre -s'étonne t-il encore- le 'meilleur au monde' je ne sais pas mais en tout cas cela valide le travail que l'on a mis en place depuis quelques années avec l'équipe" commente modestement Charles Lachaux. La technique de ce vigneron consiste en partie à remettre au goût du jour les usages du passé. "Des techniques qui étaient employées par les anciens et qui ont été oubliées lorsque l'agriculture s'est modernisée pour le confort, la mécanisation, les rendements et la productivité".

"On ne travaille plus les sols" explique le vigneron

Sur le terrain comme dans cette vigne de "Romanée Saint-Vivant", la plus prestigieuse du domaine, vieille d'un siècle au beau milieu des Grands-Crus de Vosne-Romanée, la façon de travailler a bien changé depuis la prise de fonction de Charles Lachaux. "On ne travaille plus les sols, on a réhaussé nos palissages à 1m60 pour laisser pousser la vigne très haut, faire de petits rendements et avoir des raisins aboutis et des vinifications assez simples".

Florence Arnoux-Lachaux, la mère de Charles, gère l'administratif et le commercial du domaine. © Radio France - Thomas Nougaillon

C'était la toute première édition de ces "Golden Vines Awards" destiné à devenir à terme l'équivalent des Goldens Globes ou des Oscars au cinéma. C'est Liquid Icons la fondation créée par Gérard Basset, meilleur sommelier au monde décédé en 2019, qui a lancé ces "Golden vines Awards" dans un double objectif : collecter des fonds pour promouvoir la diversité et l’inclusion dans la viticulture et rendre le monde du vin plus "grand public".

