Votez pour choisir le nom de l'ours polaire né au zoo de Mulhouse

Né le 22 novembre 2020 au zoo de Mulhouse, l'ourson polaire se cherche un prénom. Comme pour son grand frère Nanuq, le zoo propose aux internautes de choisir le prénom parmi quatre propositions : Tikippuk, qui signifie "il est arrivé" en Inuit, Kisimi "seul", Innuik "anniversaire" ou Kara en référence à la mer de Kara qui borde l'océan Arctique.

Le zoo de Mulhouse explique que voter pour le prénom de l'ourson polaire vous engage aussi dans un acte contre le réchauffement climatique. "Pour la sauvegarde de l’ours polaire, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse œuvre main dans la main avec Polar Bears International qui mène des actions de recherche et de sensibilisation autour de l’ours polaire et des menaces qui l’entourent. La campagne annuelle Save Our Sea Ice – SOS ! challenge les citoyens en proposant de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour réduire, à niveau individuel, les émissions de gaz à effet de serre".