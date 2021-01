Votez pour faire (encore) de la gare de Metz la plus belle de France

Et de trois ? On y croit ! Après avoir créé la surprise en 2017 et enfoncé le clou en 2018, la gare de Metz postule une nouvelle fois au titre de "plus belle gare de France", dans le concours organisé par SNCF Gares et Connexions. Le monument a battu Valenciennes en demi-finale de Battle&Gares avec 24.293 votes en ligne.

La gare de Metz affronte la gare de Saint-Brieuc en Bretagne. Les votes pour la finale sont organisés du lundi 18 janvier au mercredi 20 janvier et ça se passe sur la page Facebook de Gares et Connexions.

L'intérieur de la gare de Metz. © AFP - Bertrand Rieger

Et pour savoir à quoi ressemble la gare de Saint-Brieuc, un coup d'oeil chez nos amis de France Bleu en Bretagne.

A l'intérieur comme à l'extérieur, été comme hiver, la gare de Metz est (sans doute) la plus belle de France :