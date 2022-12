Votez pour le plus beau marché de Noël du Nord et du Pas-de-Calais

Installés depuis le début du mois de décembre, parfois même fin novembre, les villages de Noël occupent le centre des villes des Hauts-de-France.

Les marchés de Noël, avec les artisans et producteurs près de chez vous hébergés dans des chalets, se parent d**'illuminations colorées et originales**, d'animations pour petits et grands. Pendant la période des fêtes, les villages de Noël sont des endroits chaleureux et gourmands.

Participez au vote du plus beau marché de Noël

France Bleu Nord a retenu onze marchés de Noël parmi ceux qui durent plus de deux semaines, afin de permettre à tous de pouvoir y aller.

Comment voter ?

Du lundi 12 au vendredi 16 décembre à midi, choisissez votre marché de Noël préféré : le plus grand, le plus décoré, le plus animé, le plus parfumé...Le dépouillement des votes aura lieu le vendredi 16 dans l'après-midi.

Liste des marchés de Noël en compétition :