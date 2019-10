Votez pour le plus bel arbre de France : un hêtre de 450 ans dans le Tarn, à Sorèze

Le hêtre qui trône sur une des collines de Sorèze a été choisi pour représenter l’Occitanie dans le concours du plus bel arbre de France. La fin des votes est prévu pour le 2 décembre et pour le moment l’arbre tarnais fait la course en tête.

Sorèze, France

Le plus bel arbre de l’année 2019 doit être Occitan ! Et ce sera possible grâce à votre vote. Le plus arbre Occitan est un hêtre de 450, qui se cache sur une colline de la commune de Sorèze, dans le Tarn. Il est en lice pour être le plus arbre de l’année 2019 en France. Il est même en tête des votes de ce concours organisé par Terre Sauvage, de l’Office national des forêts. Un concours qui se termine le 2 décembre. Et les amoureux de cet arbre vous appelle à cliquer ne leur faveur pour de remporter la partie.

Cet arbre, si vous le cherchez, il est à Sorèze, au lieu-dit Saint-Jammes dans une clairière en haut d'une colline à côté d'une chapelle. Un arbre au tronc énorme près de 6 mètres de circonférence avec 5 charpentières, 5 grosses branches. Un arbre beau mais pas seulement pour Michel Benoit élu au département. "Il est aussi énigmatique. Un endroit bon pour les légendes, les histoires."

Pour le moment, l'arbre tarnais est en tête du concours de Terres Suvages et de l'ONF. © Radio France - SM

Racheté par la commune il y a 25 ans

Un arbre qui a résisté à tout en 450 ans, au vent d'Autan, aux neiges de la Montagne de Noire. Il a été chouchouté par la ville de Sorèze. Le maire Albert Mamy précise que "sa parcelle a été racheté il y a 25 ans pour pouvoir panser quelques blessures. Il appartenait à une banque."

Un arbre qui en tout cas a convaincu Laeticia Soumiac de se battre. Ce hêtre, elle l'aime depuis qu’elle est ado. C'est elle a décidé de le présenter au concours de Terre Sauvage retrouvant alors des pans de son histoire personnelle. "J’ai découvert que certains de mes ancêtres ont vécu ici. "

Femmes enceintes et couples infertiles

L’adjoint au maire, délégué à la culture, de Sorèze, Gérard de Léotoing, raconte que cet arbre est incroyable. A la fois résistant et force de vie. "On raconte que les femmes enceinte venaient se frottaient le ventre contre l’arbre pour avoir de beaux bébés. On dit aussi qu’il y a eu des ébats de certains couples infertiles."