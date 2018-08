Marcillé-la-Ville, France

Marcillé-la-Ville, commune d'un peu plus de 800 habitants, a participé au Grand Prix des Communes Gourmandes, durant le Tour de France 2018. Le défi : les villages doivent réaliser la plus belle recette de cuisine à base de la célèbre galette.

Le dessert "made in" Marcillé ? "La pomelette", confie Aurélie, la maman qui a confectionné la recette. _"Vous avez en base de la galette écrasée avec du beurre salé, du fromage à tartiner avec de la crème fraîche et du sucre, et après des pommes cuites dans un sirop à base d'eau, de sucre et de pommeau." Mais il n'y a pas que la recette qui compte ! Pour gagner, il y a d'autres critères : "La décoration du stand, la recette et les animations. Donc on est quasiment sûrs d'être dans les trois premiers de toute façon, voire les premiers !"_ explique Séverine, en charge de l'organisation.

