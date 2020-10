Bretagne : votez pour votre photo de chat ou chien préférée !

L'association les Mistoufles à Saint-Martin-des-Champs propose aux internautes d'élire leur chat ou leur chien préféré, via un vote sur sa page facebook. Les 6 photos ayant recueilli plus de votes seront imprimées dans le calendrier 2021 de l'association de protection des animaux.

102 chats et chiens participent à l'élection de Mister et Miss Toufles

Attention, chatons mignons en vue ! L'association les Mistoufles, qui recueille des animaux abandonnés, perdus ou en fourrière a lancé son grand vote de fin d'année.

Un "j'aime", un vote

Comme chaque année depuis 4 ans, elle propose aux internautes de voter pour leurs photos de chats ou de chiens préférées et élire ainsi les Miss et Mister "Toufles" 2021. Pour voter, il suffit de se rendre sur la page Facebook de l'association, et de "liker" vos photos favorites.

Sur le principe du "1 j'aime = 1 voix", les 6 photos ayant recueilli le plus de votes seront ensuite publiées dans le futur calendrier 2021 de l'association, tiré à 500 exemplaires. Celui-ci sera ensuite disponible à la vente à la chatterie des Mistoufles, à Saint-Martin-des-Champs, au prix de 5 euros.

Pour l'instant, Gustave le chaton comptabilise 53 voix, loin derrière le chien Yoshi - Les Mistoufles

Avoir des nouvelles des animaux adoptés

Cette année, une centaine de photos de chats et chiens adoptés au refuge des Mistoufles ont été recueillies. Des dizaines de personnes ont déjà participé au vote, qui ravit autant les internautes que les membres de l'association. "Les bénévoles et les familles d'accueil sont ravies de voir les photos des animaux qui sont passés par chez eux, ça nous permet d'avoir des nouvelles" explique Christelle, la salariée de l'association.

Certains chats et chiens font déjà la course en tête, comme Boubouille, un chien de 11 ans adopté il y a 8 ans au refuge des Mistoufles, Maïa, une chatte aux yeux bleus, ou Yoshi, une chienne d'un an, fraîchement adoptée qui joue dans un jardin.

Le vote est ouvert jusqu'à dimanche 25 octobre. L'association les Mistoufles, composée essentiellement de bénévoles, une salariée et une centaine de familles d'accueil, recueille chaque année environ 700 chats et 150 chiens, qui sont ensuite proposés à l'adoption.