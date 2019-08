Vous aimez Épinal ? Prouvez-le, en photo !

Épinal, France

C'est pour célébrer son 1.000ème abonné sur Instagram que la commune a lancé ce concours, intitulé "Symboles d'Epinal". Le principe est simple : vous avez jusqu'au 1er septembre 2019 pour publier, sur le réseau social Instagram, une photo symbolisant la capitale des Vosges, suivie des hashtags #symboleepinal #onestpasbienla et #epinallabelleimage. Autre condition : être abonné au compte Instagram de la ville d'Epinal, et indiquer les nom et prénom du photographe ainsi que le lieu de la prise de vue.

Un jury "composé d’élus et d’agents de la Direction de la communication de la Ville d’Epinal", se réunira début septembre pour désigner les 3 gagnants. A la clé pour les heureux élus : 2 entrées pour le Spinaparc, le Musée de l'Image, la patinoire ou la piscine olympique Roger Goujon.