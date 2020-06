Voyage à Nantes : la ville a bientôt son propre parfum

Nantes aura bientôt "son" parfum ! Trois parfumeurs ont été mandaté par "le Voyage à Nantes" pour fabriquer leur parfum de la ville en six mois. En janvier, ils ont passé deux jours sur place pour s'imprégner de Nantes, résultat : trois fragrances ont été créés et reflètent chacune la personnalité de son créateur. Mais ce sera le public qui aura le dernier mot et déterminera lequel des trois parfums deviendra l'unique parfum de Nantes. Le public qui pourra découvrir les trois parfums, et les sentir à l'aveugle, dans une salle du Château des Ducs du 28 novembre au 3 janvier prochain et voter pour celui qui représente le mieux la ville ! Le parfum choisi sera ensuite commercialisé pour le prochain événement "Voyage à Nantes" d'ici juin 2021. Un parfum de luxe à petit prix puisqu'il devrait coûter entre 20 et 40 euros les 50 mL.

Trois parfums à départager pour un seul "parfum de Nantes"

Pour Bertrand Duchaufour, Nantes, c'est d'abord une légère touche de rhum et de bois exotique. Mais pour ce "nez" qui a travaillé pour Dior et Lancôme, une odeur s'impose, celle du magnolia. "Les premiers magnolias sont arrivés d’Amérique du nord par Nantes !", explique le créateur. "En plus, le magnolia est ultra présent partout à Nantes ! C'est une des villes où j'ai vu le plus de magnolias dans toute ma vie et ça m'a réellement impressionné."

Des arbres en plein cœur de la ville c'est également ce qui a marqué "Mademoiselle Parfumette", la parfumeuse indépendante Mélanie Leroux lors de sa visite à Nantes. Une impression végétale qui a guidé sa création, avec des senteurs métalliques. "J'ai été frappée par ce grand tulipier du jardin botanique !", explique Mélanie Leroux. "Apparemment, l'arbre a aussi été utilisé pour construire l'éléphant donc ça m'a interpellée ! Donc dans mes accords, j'ai mis du cèdre, du santal pour illustrer le tulipier."

Des notes vertes, Marc-Antoine Corticchiato aussi les a senties à Nantes. Mais plus qu'une image, lui c'est un sentiment qu'il garde de la ville, celui de "la liberté, la liberté de création ..."lance le parfumeur. "Donc j'ai voulu travailler un mélange de flux et de tensions." Au cœur de sa création il a mis des algues et la sève d'un roseau venu d'Iran. Reste à voir lequel de ces parfums remportera les faveurs du public et deviendra "le Parfum de Nantes."