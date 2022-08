Voyage au cœur du calcaire à la grotte des Petites Dalles

La grotte des Petites Dalles, près de Fécamp, ouvrait ses cavités ce mardi. Depuis plusieurs décennies, des bénévoles dégagent les tunnels, et 400 mètres de galeries sont visitables. Touristes et locaux étaient au rendez-vous.

Une veste polaire en plein mois d'août. Non ce n'est pas le symptôme d'un nouvel aléa climatique, mais un groupe de visiteurs de la grotte des Petites Dalles. A l'intérieur la température est de 11 degrés. Situé sur la commune de Saint-Martin-aux-Buneaux, près de Fécamp, le site accueille les visiteurs à plusieurs reprises pendant l'été. Le reste du temps, ce sont les scientifiques qui investissent le lieu pour étudier notamment le cycle de l'eau dans cette masse de calcaire. Par ailleurs, des bénévoles œuvrent depuis des décennies pour dégager les cavités de la grotte. A sa découverte en 1966, on ne pouvait pas s'aventurer plus de 30 mètres après l'entrée. Aujourd'hui, c'est un dédale de plus de 800 mètres, dont 400 mètres pour la partie touristique.

Durant les parcours, on alterne entre passages étroits et grandes cavités. © Radio France - Pierre Frasiak

Casques sur la tête, la quinzaine de visiteurs suit Nicolas Lecoq, le conservateur du site. "A l'origine, sous vos pieds il y a avait plus de 2 mètres de creux, ça a été comblés par les sédiments qui ont été sortis", précise-t-il à l'auditoire avant de rentrer dans la grotte. C'est parti pour une visite de 1 heure 15, le guide dévoile le graffiti laissé par Victor Bertin en 1887, le cycle de l'eau dans la galerie au fil du temps et le travail nécessaire pour sortir les sédiments.

Des visiteurs comblés

Et ça plaît. Beaucoup de visiteurs viennent des communes alentours, comme Monique, venue avec son petit-fils Johan : "On ne se rend pas compte de ce qu'il y a sous nos pieds en fin de compte. On s'aperçoit qu'on est vraiment tout petit parce que quand on voit ce que la nature fait… C'est formidable". Sentiment partagé par Yaël et Laëtitia, en vacances en Normandie avec leurs trois enfants. "Sur trente ans ça fait beaucoup de travail, lance le père de famille. Chapeau, bravo les bénévoles".

Les prochaines visites auront lieu le week-end du 10 et 11 septembre 2022. © Radio France - Pierre Frasiak

Si à votre tour, vous souhaitez découvrir ce site unique en Normandie, d'autres visites sont organisées le deuxième week-end de septembre.