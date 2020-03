Vu sur le Net : Le Top 3 des vidéos du lundi 30 Mars

Artistes ou anonymes ne manquent pas d'imagination pour casser la routine du confinement. Chansons, parodies, sketchs et autres créations postées sur les réseaux sociaux. Nous en avons sélectionné quelques-unes des plus drôles ou inspirées.

N°1 : Il anime des quizz entre voisins depuis son balcon

C'est la vidéo qui fait le tour du web la semaine dernière, 1 000 000 de vues pour ce comédien Parisien, Noam Cartozo qui publie sur son compte Instagram ses apéro/quizz entre voisins. Une parodie de Question pour un Champion ou les questions sont sérieuses ...les réponses un peu moins !

N°2 : Giedré souhaite que tout redevienne "comme avant"

Pour celles et ceux qui ne connaisse pas Giedré, on pourrait la surnommer "la grande sœur de Laura Laune", a mi chemin entre Oldelaf et Didier super, Giedré partage ses mélodies et ses textes toujours bien sentis depuis plus de 10 ans sur les scène de France. Au 13ème jour de confinement, elle se remémore sa vie d'avant, étais-ce si bien finalement ?

N°3 : Tibz, le chanteur Périgourdin chante avec ses 2 frères

Invité de France Bleu vendredi 27 Mars, le chanteur périgourdin Tibz est retourné dans son village natal près de Sarlat pour vivre le confinement en famille, l'occasion de publier plusieurs fois par semaine des vidéos ou il reprend ses chansons préférés. Après Ben Mazué, Hoshi et l'hymne 2020 des enfoirés, il s'est entouré de ses 2 jeunes frères pour reprendre "Bandages" du groupe canadien Hey Rosetta.