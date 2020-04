Vu sur le web : Kendji Girac envoie remercie l'équipe de l'epadh de la madeleine à Bergerac

17 ème jour de confinement en France, tous les jours nous sélectionnons pour vous les vidéos les plus drôles, les détournements bien sentis et les messages les plus touchant d'internet.

Dans notre sélection du jour des perles du net, nous avons gardé le message personnel de Kendji Girac, l'équipe du Burger Quiz qui s'adapte au confinement et des apéros XXL entre Bordelais, voici notre Top 3 :

N°1 : Les "Confinapéros" des Bordelais

C'est une tradition qui fait de plus en plus d'adeptes dans la capitale girondine, des apéros/vidéo créés par les communautés Facebook Le Gang des chocolatines et Gavé fier d'être Bordelais, baptisé "Confinapéro". Le 3ème rdv numérique aura lieu le vendredi 03 avril à 19h30 et la rumeur court que Maxime Gastueil pourrait y participer depuis sa maison familiale en Gironde.

Pour participer a ce "Confinapéro", les organisateurs recommandent de télécharger et d'installer l'application Zoom pour tchatter avec un maximum d' invités .

N°2 : Le message de Kendji destiné à l'epadh de la Madeleine à Bergerac

Postée le mercredi 01 Avril sur la page Youtube de nos confrères de France 3 Aquitaine, le chanteur périgourdin Kendji Girac a tenu a apporter son soutien au personnel de l'EHPAD de La Madeleine à Bergerac. Sa grand-mère fait partie des 250 pensionnaires de l'établissement.

N°3 : Le Burger de la vie du burger Quiz

Le Mercredi 1er Avril, TMC diffusait en direct les 3 derniers épisodes inédits de Burger Quiz, le célèbre jeu/divertissement créé par Alain Chabat. Sur leur compte Instagram, les auteurs du jeu ont revisité le traditionnel "Burger de la mort" (l'épreuve de mémoire réservée au candidat gagnant) en créant un Burger de la vie spécial "Covid19/Confinement", avec une série de 10 questions originales pour s'entrainer à la maison.

Bonus : Le tuto d'Artus pour fabriquer son masque à la maison

L'humoriste et comédien Artus nous explique comment créer un masque de protection à partir d'une simple couche pour bébé ... à regarder jusqu'à la fin.