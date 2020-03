Vu sur le web : le confinement "version Shining"

16ème jour de confinement en France et le Top 3 des vidéos, posts et tweets les plus drôles du net avec un remake de "Shining", la comédienne Ariane Ascaride qui réfléchit à sa sortie du confinement et le chanteur James Blunt pas vraiment fan des concerts à la maison.