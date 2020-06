Vu sur le web : les instruments de musique les plus insolites

A l'occasion de la Fête de la Musique, nous vous présentons notre sélection d'instruments de musique insolites.

Ce sont de drôles d'instruments, créations récentes sortis de l'imagination de designers en manque de nouveautés. Qu'ils soient acoustiques ou électroniques, ces instruments de musique produisent des sons étranges.

Le RimbaTubes

Il se fait appeler Snubby J, il est à la fois musicien et bricoleur de génie. Il a en effet construit son propre instrument de musique avec de simples tuyaux de plastiques utilisés habituellement dans la plomberie. Sa création est baptisée le RimbaTubes.

Pour en jouer, Snubby J tape sur ses tuyaux avec des spatules. Le choc produit une résonance qui engendre un son, à mi-chemin entre l'orgue et le synthétiseur. Les premières démonstrations de RimbaTubes ont été postées par Snubby J en 2007 sur sa chaîne Youtube.

Totalement acoustique, ce drôle d'instrument aura même valu à son auteur un passage dans l'émission America's got talent, l'équivalent de La France a un incroyable talent aux Etats Unis.

Le Yaybahar

Le Yaybahar est un autre instrument totalement acoustique inventé par Görkem Şen. Il est composé d'une structure rigide, de ressorts et de peaux de tambours. L'instrument peut être joué à l'archer ou ou grâce à des percussions. Ce sont les vibrations transmises par la structure qui animent les tambours et génèrent ce son particulier, entre le violon et le didgeridoo.

L'Otamatone

L'Otamatone est un jouet musicale japonais inventé en 1998. Sa forme rappelle celle d'une note de musique. Il se joue avec les deux mains, l'une gérant la hauteur du son (et donc la note) et l'autre son intensité. A la différence des deux exemples précédents, l'Otamatone est un instrument électronique.

Cette curiosité aurait pu rester dans la catégorie des jouets si une communauté de fans ne s'en était pas emparé pour réaliser des morceaux et des reprises plus farfelues les unes que les autres. La chaîne Youtube de The Real Sully G regorge par exemple de ces horripilantes pépites.