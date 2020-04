Vu sur le web : Thomas Pesquet a besoin de vous !

View this post on Instagram

🚀Appel à idées pour ma mission ! 🚀 Mon vol pour l'ISS l'année prochaine se rapproche à grands pas… On a besoin de vous pour régler un point essentiel de la mission : son nom ! C'est notamment lui qui figurera sur mon écusson officiel. Après « Proxima » qui avait été choisi en 2016, j'attends avec impatience vos propositions ! Il n'y a pas de mauvaise idée, mais un nom de mission est éminemment symbolique donc je vous laisse vous creuser la tête ;) Rendez-vous sur esa.int/unnompourlamission-formulaire pour remplir le formulaire, et sur esa.int/unnompourlamission pour plus de détails sur le prix à gagner à la clé… ;) Vous avez deux semaines, je compte sur vous 💪 🚀 We need you! 🚀 My flight to the International Space Station in 2021 is getting closer… and some of its iconic elements need to be finalised soon. ESA is looking for your help for something not so technical but that still matters tremendously: my space mission name. It will be the reference for my activities on the road to space, launch and on the Space Station, and the name will feature on my official patch. After the great "Proxima" name for the 2016 mission, I can't wait for your proposals this time! Go to https://www.esa.int/namethomasmission-form to submit your name and to https://www.esa.int/namethomasmission for more details… including the special prize. ;) Good luck!