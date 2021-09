Wanted, repreneur pour le ranch américain de Sainte-Radegonde en Aveyron

La propriété située à Sainte-Radegonde, près de Rodez, vient d'être mise en vente. Depuis plus de 30 ans, ce ranch accueillait curieux et passionnés de cow-boys, et de l'ouest américain. Des personnalités y sont aussi passées.

C'est un bâtiment insolite, et qui n'a rien à voir avec une typique ferme aveyronnaise. À quelques kilomètres de Rodez, le ranch américain est à vendre ! La demeure de 600m² habitables a été construite dans les années 1990, sur un terrain de 2,3 hectares.

Selon le descriptif de Sélection Habitat – Agence Hamilton, chargé de la vente, le bâtiment est immense : il se compose d'une salle de réception avec mezzanine (un grand saloon), mais aussi de 13 chambres, et de cuisines professionnelles. À l’extérieur, un parc arboré avec vue dégagée accueille une grande piscine exposée au sud, ainsi qu’un parking.

Un "lieu de caractère et chargé d’histoire" insiste l'agence immobilière, qui a fixé le prix de vente à 599.000 euros. A l'origine de la construction : Alain Tournier, avec sa femme Paule, qui réalise à l'époque un rêve d'enfant, un rêve américain. "Durant plus de 20 ans, il y accueille avec sa femme Paule de nombreux curieux et passionnés pour partager avec eux cette belle histoire et leur mode de vie. En passant les portes cow-boy, leurs hôtes découvrent l’univers du Far West, dans un décor digne d’un film de John Wayne ! La musique country rythme les soirées et de nombreuses animations sont proposées, dans une ambiance toujours détendue et familiale".

Peaux de bêtes, bar, chapeaux, et statuettes d'indiens : toute l'ambiance du far-west ! - Facebook / Le Saloon Guest Ranch

Carlos et Nicoletta y sont passés

Le couple élève des vaches de race Angus, pour une viande classé bio servie aux hôtes. Selon l'agence, de nombreuses personnalités sont passées par le Guest Ranch de Sainte-Radegonde : Carlos, Nicoletta, Corinne Touzet, Thierry Roland... Le ranch aveyronnais avait d'ailleurs eu l'honneur d'un reportage sur Canal+ en 1990, pendant l'émission-culte "Nulle Part Ailleurs". Le Toulousain Sylvain Augier, alors présentateur sur France Inter, avait alors révélé au grand public l'existence de ce lieu si insolite. Alain Tournier s'était même rendu sur le plateau de l'émission à Paris, pour répondre aux questions de Philippe Gildas.

"Dans l’idéal, nous sommes à la recherche d’acquéreurs qui veulent faire perdurer notre projet" explique aujourd'hui Alain Tournier. Le cow-boy pensait avoir conclu avec un acheteur l'an dernier, le compromis de vente avait même été signé ! Mais la crise du Covid-19 est passée par là, et l'affaire a capoté.

Selon l'agent immobilier Fabien Sirven, "ce ranch est un lieu atypique, au charme indéniable et qui a su séduire les visiteurs depuis sa création". Les propriétaires espèrent que l'histoire américaine va perdurer, tout près de la cathédrale de Rodez.