VIDEO - Des amateurs vont danser pendant une heure ce samedi soir à Rouen

Une quinzaine de danseurs, plus ou moins expérimentés, sont venus dans la salle des Etats de l'Historial Jeanne d'Arc pour s'entraîner avant la Wave Party. L'évènement a lieu ce samedi, à 22 heures, à l'Aître Saint-Maclou de Rouen. Cette danse, crée par Emmanuelle Vo-Dinh consiste à rassembler plusieurs dizaines de danseurs non professionnels, pour une performance d'une heure environ. C'est la première fois qu'elle se fait en extérieur. Seul prérequis : suivre une formation pour découvrir et apprendre les dix chorégraphies.

Sur le parquet, les néophytes suivent les pas d'Emmanuelle Vo-Dinh et de Violette Angé, une danseuse de la compagnie Pavillon.s. Pour chaque chanson, une chorégraphie spécifique. Soit un total de dix. Mais pas de panique, le soir de la Wave Party, des "capitaines" seront-là pour guider les danseurs qui auraient oublié la gestuelle. Violette est l'une d'entre eux : "On est là pour rassurer les gens sur la mémoire des danses, mais aussi pour fédérer, et dynamiser".

Quel est le but d'une Wave Party ? "C'est vraiment de partager un temps commun de danse collective, qui à certains moments est vraiment proche de la transe, avec l'idée d'un lâcher prise et de s'amuser ensemble", assure Emmanuelle Vo-Dinh. Pour la chorégraphe, il ne faut pas parler de spectacle mais de performance.

Deux créneaux encore ouverts

Deux ateliers sont ouverts ce samedi à 11 heures et 15 heures, à l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen, si vous souhaitez participer à la Wave Party le soir-même. Pour les autres, la performance sera visible à 22 heures à l'Aître Saint-Maclou.