Waze dévoile un projet de tracé de déviation de la RN19 en Haute-Saône

Le tracé de la future déviation de la RN19 entre Amblans et Vesoul en Haute-Saône n'a pas encore été présenté officiellement, et pour cause le dossier est inscrit au prochain contrat de plan état région 2023. Pourtant Waze propose un tracé très précis sur sa carte de guidage GPS accessible à tous.

De nombreux automobilistes connaissent et utilisent les applications de guidage GPS sur smartphone, l’une d’elle « Waze » a la particularité de calculer en temps réel le trafic grâce aux données envoyées automatiquement par tous les automobilistes connectées.

Mais les nouveaux outils numériques permettent aussi de trouver des informations qui officiellement n’ont pas encore été communiquées. Ainsi, sur l’axe Lure Vesoul il est possible de visualiser une route qui n’existe pas encore, la future déviation de la RN 19.

Le tracé précis d'une route en projet

La carte du GPS a de quoi surprendre, lorsque l’on roule sur la RN19 à hauteur de Pomoy, sur le côté, là où il y a des champs, Waze indique avec une extrême précision une route en gris plus clair appelée « Future N19 projet ». On distingue même les bretelles d’entrée et de sortie.

A Pomoy, le détail des entrées et sorties de la future 2x2 voies entre les deux radars fixes - Jean-François Fernandez

Les riverains de la Nationale 19 à Amblans, Genevreuil et Pomoy qui depuis 20 ans demandent une déviation peuvent ainsi découvrir ce qui ressemble au tracé définitif. Ce tracé n’a pourtant pas encore été présenté de façon officielle, mais il est disponible sur Waze.

Les opérateurs de guidage GPS agrègent des cartes avec les données fournies par les états des différents pays. Une petite main a glissé dans la cartographie officielle un projet de tracé, qui devient accessible à tous.

Priorité du contrat de plan 2023

Cette déviation a été inscrite comme prioritaire au prochain contrat de plan Etat Région qui débute en 2023, les acquisitions de terrain sont faites, il faut boucler le financement. C'est seulement lorsque que le financement sera bouclé qu'il sera possible de lancer les appels d'offres auprès des entreprises. Des démarches administratives qui vont prendre de nombreux mois avant de voir le premier engin de terrassement entrer en action sur le terrain.

Retrouver le tracé en détail

Waze propose en plus de l'application de guidage GPS sur smartphone une solution sur internet, elle permet notamment de planifier des trajets de façon plus pratique que sur un smartphone. Il suffit d'aller sur waze.com, d'entrer un lieu de départ et un autre d'arrivée. En entrant "Calmoutiers" et "Amblans", on peut ainsi visualiser l'ensemble du futur tracé sur cette portion. Les riverains concernés ont déjà vendu les parcelles, mais jusqu'à présent on ne savait pas exactement où passait la déviation. En général à ce stade d'un projet de 2x2 voie on parle d'un "fuseau" de parfois cent mètres de large où peut passer le futur axe routier. Sur la carte ci-dessous on voit en violet l'actuelle RN19 et ses méandres dans la traversée de Pomoy. Au dessus du trait rouge, on aperçoit un axe plus clair, c'est la future RN19.

Sur Waze Web on peut voir l'intégralité du tracé. En violet la RN19, au dessus du trait rouge le futur tracé entre Calmoutiers et Amblans - Jean-François Fernandez

Waze donne tous les détails, y compris le système d'échangeurs pour les entrées sorties. La future RN19 coupe l'actuelle D13 à droite de la route actuelle, entre les deux radars on peut voir les entrées et sorties.