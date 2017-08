Web-série : une agence spatiale basée à Montélimar !

Une agence spatiale basée à Montélimar, dans la Drôme, avec un centre de contrôle et une piste de décollage ! C'est le scénario un peu dingue et très drôle d'une web-série intitulée "Dans un autre monde".

Montélimar, dans la Drôme, a été choisie pour être au cœur d'une web-série. La capitale du nougat devient la base d'une agence spatiale qui envoie quatre astronautes pour sauver le monde.

Une science-fiction comique

Deux jeunes réalisateurs de la production Cepa-possible, basée en région parisienne, ont créé une web-série intitulée "Dans un autre monde" (DUAM), visible gratuitement sur le site duam-laserie.com et ils ont choisi de mettre au cœur de leur histoire une agence spatiale à Montélimar. La première saison compte dix épisodes, de six à quatorze minutes.

"En 2035, quatre astronautes sont envoyés dans l'espace depuis la base de l'agence spatiale située à Montélimar pour sauver le monde" explique Valentin Bourdeau, coréalisateur. "Face au réchauffement climatique devenu incontrôlable, la mission Last Chance a pour objectif de trouver une source d'énergie propre et de la ramener sur terre" complète Jérôme Montignies, coréalisateur.

"Montélimar, ça sonne très bien en anglais"

Mais pourquoi les deux réalisateurs qui n'ont rien tourné à Montélimar ont-ils choisi ce nom de ville ? "Montélimar, ça sonne très bien en français et aussi en anglais et comme nous participons à la coupe du monde des web-séries, c'est parfait" explique Jérôme Montignies.

"Montélimar, we have a problem !"

"Montélimar c'est connu en France comme la ville du nougat et ce n'est pas trop grand, c'était parfait pour cette science-fiction décalée" explique Jérôme Montignies. "On joue avec les codes des blockbusters américains, type Armageddon, pour les tourner en dérision avec humour ; on ne veut pas se prendre au sérieux mais au contraire faire rire le public" insiste Valentin Bourdeau.

Pourquoi les réalisateurs ont-ils choisi Montélimar ? Copier

Un joli coup de pub gratuit pour la ville

Les deux réalisateurs, qui ont beaucoup d'humour, participent grâce à cette web-série à la coupe du monde des web-séries. Leur web-série "Dans un autre monde" est donc diffusée, dans la cadre de la compétition, dans de nombreux pays.

"Le nom de la ville, Montélimar, est entendu dans de nombreux pays !"

"La web-série est visionnée aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne en Espagne ou encore en Italie" précise Jérôme Montignies.