Week-end, soleil, couvre-feu décalé : en Mayenne, le barbecue rallume la convivialité

Le barbecue au soleil pour ces Mayennais c'est forcément "à charbon, c'est mieux, avec du charbon de bois, une petite cheminée pour démarrer" mais il y en d'autres qui veulent un peu moins s'embêter, "nous avons investi dans un barbecue au gaz et du coup on n'a pas à l'allumer, l'entretenir et surveiller". Pour d'autres encore, il n'est pas nécessaire d'être équipé du meilleur appareil sur le marché, "c'est barbecue comme on peut, avec les moyens du bord, on ne prévoit pas ça à l'avance. Si on a un appareil, tant mieux, sinon on en improvise un !".

Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on fait cuire, "des saucisses, des chipos, des côtes, on peut faire griller des légumes, du poisson. Après on sort le rouge ou le blanc en fonction de ce qu'on mange". Mais faire des grillades c'est avant tout un moment de convivialité bien mérité, "le week-end on en profite, après une semaine de travail, on se détend comme ça, on se retrouve en famille". Se retrouver plus longtemps en soirée, avec le couvre-feu pour l'instant décalé à 23h, c'est probablement ce qui va marquer le début d'un été presque comme les autres.

Evidemment, si vous accompagnez vos grillades d'un verre de vin, n'oubliez pas de boire avec modération!