Woinic moqué : touristes et Ardennais défendent le "plus grand sanglier du monde"

Alors que le journal L'Obs a pointé du doigt lundi la "médiocrité" de la sculpture qui borde l'autoroute A 34, le succès de Woinic ne se dément pas. 50 000 visiteurs par an sur l'aire dédiée à l'emblème des Ardennes. Qui surprend, et qui fait vendre...

Lundi, le journal L'Obs a publié un article qui recense les oeuvres d'art de mauvais goût qui bordent les aires d'autoroutes françaises et en première position de la liste figure Woinic, l'énorme sanglier qui borde l'autoroute A 34 dans les Ardennes. Installée depuis août 2008 à Saulces-Montclin sur l'aire d'autoroute, l'oeuvre du sculpteur Eric Sléziak est selon l'article, "du point de vue de l'art animalier... d’une épouvantable médiocrité". Moche notre Woinic ? Le colosse de fonte qui mesure 14 mètres de long, 8 mètres de haut et pèse 50 tonnes, étonne c'est sûr.

50 000 visiteurs par an en moyenne sur l'aire qui lui est dédiée

"C'est génial de voir un énorme truc comme ça, de là à dire que c'est joli non mais de toute façon c'est culturel donc on apprécie on s'enfiche!", s'exclame un touriste parisien. Beaucoup comme lui s'arrêtent volontiers, interpellés par le panneau sur l'autoroute A 34 peu avant l'aire d'autoroute "Woinic : le plus grand sanglier du monde". "Ils viennent demander un petit peu ses mensurations, ils viennent demander pourquoi il est installé ici, qui l'a réalisé, pourquoi il s'appelle Woinic...", explique Fabienne Wernimont qui travaille au chalet touristique situé juste à côté de la sculpture.

La sculpture mesure 8 mètres de haut et 14 mètres de long. © Radio France - Sophie Constanzer

A cette dernière interrogation sur l'origine du nom, une réponse simple : "on pense souvent que le nom Woinic c'est par rapport à un village mais en fait pas du tout, c'est simplement la contraction des prénoms des parents du sculpteur : le papa s'appelait Woidoutch, la maman Nicole...", souligne Fabienne Wernimont.Et Woinic fait des petits, des produits dérivés en tous genres : peluches, magnets, porte clés... et le jeton touristique de la monnaie de Paris qui est l'objet qui se vend le mieux sur l'aire.