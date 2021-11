World Cheese Awards 2021 : le meilleur fromage du monde n'est pas français, mais espagnol

Au World Cheese Awards, sorte de cérémonie des Oscars pour le fromage, c'est un fromage espagnol qui a été sacré champion du monde ce mercredi 3 novembre 2021. L'Olavidia, un chèvre à la pâte molle, est fabriqué dans le sud de la péninsule ibérique, en Andalousie, par une entreprise qui s'appelle "Quesos y Besos", "Fromages et bisous" en français. Ce chèvre a devancé de quelques voix un fromage français de la fromagerie Berthaut selon CNN, grâce sa "texture riche, séduisante et crémeuse" et sa "saveur ronde et chaude".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un auditeur de France Bleu a eu la chance de goûter à l'Olavidia lors d'une foire à Perpignan. "C'est vrai qu'il est bon, et je comprends pourquoi il a été nommé meilleur fromage du monde", confie Marcus. "Il faut comprendre que les gens n'ont pas tous la culture du fromage, et un fromage agressif peut rebuter certains. Ce fromage a un goût rond et agréable en bouche, mais pour un Français, ce ne sera pas forcément le meilleur fromage du monde."

Plus de 4.000 candidats venus de plus de 40 pays concourraient pour ces World Cheese Awards 2021. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire, mais en 2019 déjà, le jury avait boudé les fromages français pour un bleu américain.