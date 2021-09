L'ASM et le Clermont Foot offrent des maillots aux petits patients de la Châtaigneraie qui vont être opérés

Après les mini voitures électriques mises en service il y a deux ans pour rendre plus ludique l'arrivée au bloc opératoire des jeunes patients de 4 à 12 ans, l'hôpital privé La Châtaigneraie à Beaumont récidive. Cette fois, l'établissement en partenariat avec l'ASM Clermont Auvergne et le Clermont Foot 63 propose des blouses de bloc opératoire aux couleurs des deux clubs sportifs phares de Clermont-Ferrand.

Sollicités par l'hôpital, les deux clubs ont offert 300 maillots de toutes les tailles. Le service lingerie a transformé ces maillots en blouses opératoires en les ouvrant dans le dos et en ajoutant des lacets pour les fermer. Les enfants ont le choix entre le rouge et bleu du Clermont Foot et le jaune et bleu de l'AS. "A l'image du centre de formation déjà commun à ces deux grands clubs, il était important pour nous que les enfants aient le choix entre ces deux équipes qu'ils admirent dans leur vie de tous les jours", explique Isabelle L'hôpital, la directrice de l'hôpital privé La Châtaigneraie.

L'objectif de cette opération "même pas peur !" est de diminuer l'anxiété des enfants lors de leur prise en charge pour une intervention chirurgicale. Une nouvelle initiative qui arrive à point nommé, précise Magalie Wierzba, cadre de santé à l'hôpital privé La Châtaigneraie. _"_A cause du Covid, on a supprimé les jouets dans les salles d'attente, les livres, les magazines donc pour les enfants, on n'avait plus d'action pour dédramatiser l'hospitalisation et là c'est une très bonne idée. L'enfant pensera plus au foot ou au rugby et oubliera un petit peu l'opération chirurgicale."

Mais l'initiative ne s'arrête pas là, à son retour en chambre, l'enfant recevra en souvenir de son hospitalisation un diplôme "de l'enfant le plus courageux" créé spécialement pour cette opération aux couleurs des deux clubs. Chaque petit opéré recevra en plus un vrai maillot aux couleurs de la blouse choisie.

Les maillots sont ouverts dans le dos pour être transformés en blouses de bloc opératoire © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

L'opération lancée par Aurélien Rougerie et Jonathan Iglesias

Aurélien Rougerie, figure emblématique de l'ASM Clermont Auvergne, jeune retraité des terrains, qui vient de fêter ses 42 ans, et Jonathan Iglesias, le vice-capitaine encore en activité du Clermont Foot 63, sont venus ce mardi à la rencontre de cinq petits patients opérés quelques heures plus tôt dans le service ambulatoire de l'hôpital. Des enfants surpris, intimidés mais heureux de recevoir, maillot, ballon miniature et diplôme de l'enfant "le plus courageux", une des qualités qui font les grands sportifs sans oublier la générosité comme l'a démontré la présence de ces deux champions.

ASM Clermont Auvergne, Clermont foot même combat ! - Aurélien Rougerie

Aurélien Rougerie n'oublie pas qu'il est père de trois enfants. "Ce n'est jamais plaisant quand on les voit sur un lit d'hôpital, donc je viens partager ces moments difficiles avec eux, leur apporter un peu de réconfort ainsi qu'à leurs parents qui sont aussi stressés. _Le sourire d'un enfant qui vient d'être opéré c'est toujours sympa !"_.

Jonathan Iglesias ne dit pas autre chose. "Ca me fait très plaisir de rendre heureux les enfants, je prendrais toujours le temps de participer à ce genre d'opération. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur, je le ferai autant de fois que nécessaire."

