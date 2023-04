"Y'a que la que la souffrance qui paie" : en Dordogne, ils défilent pour montrer leur "body transformation"

Maître Kal et ses neuf "spartiates" après le défilé devant leurs familles à la plaine de Picquecailloux.

Kevin sert les poings en se regardant dans la glace, torse nu, à quelques minutes du défilé : "Avant de commencer, je faisait 111 kilos, une tronche de hamster. Un jour je me suis regardé dans la glace, j'ai dit : il faut que ça change, Kev. Et j'ai eu besoin d'un coup de pied aux fesses". Aujourd'hui, il a un dos en V et des biceps de sportif, qu'il admire dans la glace.

Il fait partie des neuf stagiaires de "Maître Kal", un bodybuilder star des réseaux sociaux avec 50.000 abonnés sur Instagram , qui a ouvert une salle de musculation à Bergerac. Ses disciples se sont entraînés pendant trois mois pour un show de "Body Transformation" à la salle Louis Delluc à Bergerac ce dimanche 16 avril.

Des "monsieur-tout-le-monde"

Le principe ? Prenez des Monsieur-tout-le-monde avec un bidon et aucun carré de chocolat, faites en des gladiateurs à coup de diète, régime hyperprotéiné et surtout beaucoup, mais alors beaucoup de salle de sport.

Avant le défilé, on "pump", on fait gonfler les muscles avec du sucre et des exercices. © Radio France - M. B.

La mode vient des Etats-Unis où les photos "avant-après" pullulent et les internautes racontent leurs exploits nutritionnels. Maître Kal, alias Khaled Ahmed, l'a développé à Bergerac. Ses stagiaires, il les appelle ses spartiates, référence au film de gladiateur 300 : "Lui il est commercial, lui il est maçon, lui aide-soignant, lui pizzaïolo, et Thierry, il a 71 ans !", s'écrie-t-il en les montrant du doigt.

"On kiffe souffrir"

Le secret ? Un groupe Whatsapp pour partager leurs galères, s'encourager, et la passion du Maître dont le sourire Hollywood irradie les stagiaires admiratifs : "L'armée, c'est de la rigolade à côté d'un entraînement avec Maître Kal", rigole Mickaël.

"On kiffe souffrir, parce qu'il n'y a que la souffrance qui paie", philosophe Maître Kal. Sur scène, devant leurs familles, les stagiaires ont montré leur transformation avec des photos projetées sur grand écran, des poses de culturisme pour montrer leurs nouveaux muscles.