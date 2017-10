Yann Jondot, l'élu breton paraplégique, poursuit son ascension du Kilimandjaro pour faire parler de l'accessibilité

Yannick Jondot, paraplégique, continue son ascension du Kilimandjaro (5895 m), en Tanzanie. Parti vendredi, ce maire de Langoëlan (Morbihan) est désormais à 3700 mètres d'altitude avec son équipes de neuf personnes et les porteurs locaux.

Il est arrivé avec sa joêlette à 3 700 mètres. Yann Jondot, maire paraplégique de la commune de Langoëlan (Morbilhan), est en pleine ascension du Kilimandjaro, la montagne la plus haute d'Afrique, située en Tanzanie, qui culmine à 5895 mètres. Dans son équipe, une petite dizaine de personnes, il est notamment accompagné du sportif valide Arnaud Chassery, originaire de Joigny (Yonne), et la sudiste Isabelle Chemin, habituée du Kilimandjaro et dont l'association Chemin des sens, basée à Grasse, aide les handicapés, notamment avec la promotion de l'accessibilité. L'ascension, prévue pour durer cinq jours, doit s'achever mardi.

L'équipe de Yann Jondot a donc effectué le deuxième de ses cinq jours d'ascension. Une journée ensoleillée au cours de laquelle Arnaud Chassery et ses camarades ont enfin pu voir les cimes enneigées du Kilimandjaro.

"On est sortis de la jungle et juste derrière, on est arrivés sur un replat et... Wah... La splendeur du Kilimandjaro !" — Arnaud Chassery

Arnaud Chassery, sportif originaire de l'Yonne, aux côtés de Yann Jondot Copier

Une cinquantaine de porteurs tanzaniens

Cette ascension collective ne serait pas possible sans l'aide des porteurs tanzaniens. Pour l'équipe de Yann Jondot, ils sont une cinquantaine. Porteur, un métier difficile. Yann Jondot, qui souhaite être acteur au maximum dans son ascension, commence à prendre du plaisir assis sur sa joêlette, poussée et portée par des porteurs tanzaniens.

"On travaille très bien ensemble. Je suis vraiment heureux là. J'avais tellement peur d'être juste un passager. C'est vraiment un esprit d'équipe." — Yann Jondot

Yann Jondot, paraplégique et maire de Langoëlan dans le Morbihan Copier

L'équipe de porteurs avec Yann Jondot © Radio France - Bruno Blanzat

Le Kilimandjaro (5895 m), en Tanzanie © Radio France - Denis Souilla

