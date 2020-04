Yanny ou Laurel, le test auditif qui amuse les internautes

Et vous, vous entendez "Laurel" ou "Yanny" ? Un extrait sonore sème la discorde sur internet. Déjà diffusé en 2018, il resurgit sur les réseaux sociaux. Et si nous n'entendons pas le même son, ce serait une question de perception des fréquences.

L'enregistrement avait déjà émergé en 2018, mais les internautes viennent de ressortir des limbes du web, un "test" auditif qui divisera peut-être encore plus la France que le débat "Chocolatine/Pain au chocolat". Et vous, vous entendez "Laurel" ou "Yanny" dans cet extrait sonore ? Non cela n'a pas forcément à voir avec votre sexe, comme le suggère ce tweet :

Une question de fréquences sonores

Ce son n'a pas été synthétisé par ordinateur, mais enregistré en décembre 2017 par un chanteur d'opéra new-yorkais, d'après les journalistes de The Wire. L'ambiguïté sur ce que l'on entend se décèle sur le spectre sonore de l'enregistrement, sur les ondes : nous n'entendons pas tous de la même manière les fréquences hautes et basses. Les internautes ont d'ailleurs remarqué que si l'on monte la hauteur de l'enregistrement, nos oreilles entendent plus facilement "Yanny".

Plus l'on vieillit et moins l'on entend les fréquence hautes. De là à en conclure que ceux que entendent "Laurel" sont vieux... il n'y a qu'un pas.