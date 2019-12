Yonne : de drôles de points lumineux observés dans le ciel

Vous les avez peut-être vous-même observés mercredi soir dans l'Yonne ? Des points lumineux en ligne droite qui pourraient faire croire à des étoiles ou à des soucoupes volantes. Mais il y a bien une explication : des satellites du milliardaire Elon Musk et équipés de panneaux solaires.

Yonne, France

Depuis le soir de Noël, les témoignages se multiplient. Vous êtes plusieurs à avoir observé ce mercredi 25 décembre au soir un drôle de phénomène dans le ciel icaunais. Des points lumineux, aussi brillants que des étoiles, mais en parfaite ligne droite et qui bougent. Christophe notamment a pu l'apercevoir dans son jardin, à Villiers-sur-Haut près d'Ancy-le-Franc.

La photo de Christophe dans son jardin à Villiers-les-Haut près d'Ancy-le-Franc - Christophe Menuel

Une ligne de ...satellites

D'où viennent ces lumières ? Rassurez-vous, ce ne sont pas des soucoupes volantes, ni le traîneau du Père Noël mais des satellites, mis en orbite dans le cadre du projet Space X, géré par le milliardaire Elon Musk. 60 de ces mini-satellites sont déjà dans le ciel depuis le 11 novembre dernier mais le projet est d'en envoyer 20 000 d'ici 2022.

Très près de la Terre et équipés de panneaux solaires

Si on les voit si bien, c'est d'abord parce qu'ils sont proches de nous, à environ 500 kilomètres d'altitude. Mais c'est aussi à cause des panneaux solaires installés dessus, qui leur servent à se ravitailler. "Automatiquement, ces panneaux solaires diffusent de la lumière et c'est la lumière du Soleil qui se réfléchit sur la Terre" explique Christian Lalizet, président de l'association Apex 89.

"Cette lumière est comparable à l'étoile Sirius, qui est une des étoiles les plus brillantes." - Christian Lalizet, président de l'association Apex 89

Vous avez en plus plusieurs chances de les voir puisqu'ils repassent dans le ciel environ toutes les deux heures. Une chance pour vous mais une mauvaise nouvelle pour les astronomes, amateurs ou professionnels.

Gênants pour l'astrophotographie

Un phénomène nouveau pour ceux qui ont l'habitude de regarder le ciel. Mais les plus gênés, ce sont les astrophotographes, qui prennent donc des photos du ciel. Ces satellites peuvent parasiter leurs images, notamment à cause du temps de "pose". Pour prendre une photo, il faut en effet que rien ne bouge pendant de longues minutes, parfois une trentaine, pour capturer des objets célestes. "S'il y a le passage d'un satellite, il ne peut pas y avoir de photo" résume Christian Lalizet.

Et les Icaunais ne sont pas les seuls concernés. Le phénomène a également été aperçu dans le Sud-Ouest de la France.