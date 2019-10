Yonne : des volontaires recherchés pour retrouver des pièces tombées d'un Airbus

Cet été, un Airbus A220 a perdu des pièces de moteur au-dessus de l'Yonne, précisément entre Perigny-sur-Armançon et Cry. Le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) de la sécurité pour l'aviation civile organise donc une battue en novembre pour les retrouver et elle recherche des volontaires.