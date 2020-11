EN IMAGES - Yonne : Pierre Motal, homme fort impressionnant dans "La France a un incroyable talent"

Pierre Motal, l'homme le plus fort de France et originaire de l'Yonne, soulève d'un seul bras tendu Karine Le Marchand, la présentatrice de l'émission d'M6 "La France a un incroyable talent". Une séquence qui sera diffusée ce mardi soir à 21h05.

Si vous avez l'habitude de zapper à la télévision, vous l'avez certainement aperçu dans Ninja Warrior en 2017 ou encore E=M6 en 2018. Cette fois, l'Icaunais Pierre Motal sera l'une des stars de "La France a un incroyable talent", une des émissions les plus regardées d'M6, ce mardi soir à 21h05. Signe distinctif : il excelle dans sa discipline : l'homme fort, ou "strongman".

En effet, Pierre Motal est champion de France en titre est de ce mélange d'épreuves de force réservées à des athlètes de haut niveau, au physique de colosse. Ce n'est donc pas son passage - enregistré en septembre dernier - devant quelques millions de spectateurs qui va l'impressionner.

Yonne : Pierre Motal, homme fort impressionnant dans "La France a un incroyable talent"

Le "strongman" de l'Yonne Pierre Motal, ici en train de soulever une boule d'Atlas qui pèse pas loin des 200 kg lors d'une séquence de l'émission d'M6 "La France a un incroyable talent" diffusée ce mardi soir à 21h05. - Crédit photo : Laurent Vu/M6

Car à 32 ans Pierre Motal en a vu d'autres. Son quotidien de "strongman" (il est champion de France en titre, vice-champion national en 2018, 2017, 3e en 2016...) a forgé son mental, et ce qui se voit le plus, son corps : "Je fais 1,85 m pour 145 kg" sourit-il. "Mais 145 kg qualitatifs ! Je dois être à 12, 13% de masse graisseuse, soit le double de quelqu'un de bien portant."

C'est le Graal dans le sport de force !

Crâne rasé et véritable montagne de muscles, ce professeur d'EPS et conseiller municipal à Pont-sur-Yonne participe depuis des années à des compétitions de "strongman" en France et dans l'Europe entière : Suisse, Espagne, Portugal, République Tchèque, Lituanie, Finlande... Avec des épreuves très variées. "Le 'strongman', c'est un sport de force polyarticulaire, c'est-à-dire que tout le corps est au service d'un mouvement qui n'est pas normé. On peut tirer un véhicule, retourner un pneu de 450 kg, soulever des boules en béton de plus de 150 kg..."

"C'est le Graal dans le sport de force, ça m'a toujours attiré, raconte Pierre Motal. Je viens d'une famille d'ouvriers, la valeur travail, l'effort et l'abnégation primaient sur tout le reste. Et ça te forge mentalement. J'ai donc tout fait pour devenir un homme fort. Pour lever de telles charges, il faut avoir une maturité tendineuse, musculaire et osseuse, qui passe par de gros entraînements de force athlétique et d'haltérophilie. C'est seulement ensuite que tu peux faire du 'strongman'."

Tirer un camion, c'est fun

"L'idée, c'est d'être la meilleure version de soi-même" explique Pierre Motal, homme fort originaire de l'Yonne à propos du "strongman", sa discipline

Pierre Motal, cinq ans de fac à Dijon en Staps, vit à fond sa passion. Ce qui le motive ? "Être la meilleure version de soi-même. Pour certains, ça viendra de l'intellect, être bilingue, trilingue, ou exceller dans les mathématiques. Pour moi, c'est la performance physique. Porter toujours plus lourd, plus vite, plus fort, c'est ça qui m'attire. Et puis, c'est super ludique. En compétition, un haltérophile va faire son arraché et son épaulé jeté, ça s'arrêtera là. Pareil pour de la force athlétique, tu fais tes squats, ton soulevé de terre, ton développé couché, et c'est fini. Nous, on peut porter une enclume pour faire le maximum de distance possible avec. Et puis, tirer un camion, c'est fun quoi ! Et ça donne du sens à ton entraînement. Faire des squats pour faire des squats et avoir des grosses cuisses, ça ne m'intéresse plus. Par contre, faire des squats pour aller arracher un double semi-remorque, c'est exceptionnel !"

Si l'athlète médiatise ses performances, c'est d'abord pour casser les préjugés. "En tant que numéro 1 français et fer de lance de la Fédération Française des Hommes Forts, je me dois de briser les stéréotypes", précise-t-il. "Les gens sont surpris quand je leur dis que je suis prof' d'EPS : pourquoi un mec normalement constitué d'un cerveau se prend la tête à tirer un camion ? Moi, je réponds que pour avoir un bon niveau sportif, peu importe le sport, il faut être rigoureux, accepter l'effort, être sérieux, avoir une diète carrée et un entraînement structuré. Ce sont tous ces détails qui, mis bout-à-bout, peuvent faire de toi un bon ou un mauvais athlète."

Ce n'est pas l'idiot du village qui va pouvoir performer dans le 'strongman'

"Ce n'est pas l'idiot du village qui va pouvoir performer dans le 'strongman'" explique l'Icaunais Pierre Motal à propos des préjugés selon lesquels sa discipline ne serait réservée qu'aux "beaufs"

Mais que dire à ceux qui considèreraient cette discipline comme réservés aux "boeufs" ou aux "beaufs" ? Là aussi, l'Icaunais a la réponse. "Quand tu dois aller en compétition, il faut avoir la tête sur les épaules. Quand tu dois aller à Roissy prendre l'avion pour te rendre à Prague pour aller chercher un titre... Ce n'est pas n'importe quel beauf ou pilier de bar qui va s'y retrouver ! Tu as aussi le stress à gérer, le public, les autres athlètes. Il y aussi la barrière de la langue ! Parler anglais avec un Anglais, ça va. Parler anglais avec un Tchèque, c'est tendu quand même ! Donc non, ce n'est pas l'idiot du village qui va pouvoir performer dans le 'strongman'."

Pour "La France a un incroyable talent", Pierre Motal a voulu "vraiment montrer ce qu'était le 'strongman'. Quand Karine Le Marchand m'a demandé de la porter à bout de bras 20 secondes bras tendu, ça a plu, et ça a été repris partout en bande-annonce alors que l'émission n'a pas encore été diffusée !" Principale contrainte : s'adapter au format TV d'une telle émission, plus show que didactique. "Sur les phases de qualification, j'ai cartonné" glisse-t-il avec un sourire.

Sans visibilité, pas de sponsors

Une médiatisation également primordiale pour faire reconnaître son sport. "La première chose qui me tenait à cœur, c'était de mettre en lumière la Fédération Françaises des Hommes Forts et son président, Fred Van Den Abeele, qui est aussi mon coach", insiste Pierre Motal. "C'est grâce à lui que j'ai mon niveau actuel."

Mais le but, c'est aussi continuer à pratiquer sa passion. "Les déplacements en compétition ne sont pas gratuits. Parfois, le billet d'avion ou la chambre d'hôtel, c'est à mes frais. J'ai donc besoin de sponsors. Sans visibilité, pas de sponsors. Je me médiatise pour renvoyer l'ascenseur à mes sponsors actuels, et essayer d'en attirer d'autres, pour continuer à grandir et me frotter au niveau international. J'ai un niveau européen moyen, moyen plus, et il y a certaines compétitions, pour lesquelles je n'ai pas encore mon ticket d'entrée, qui m'attirent."

En attendant de se mesurer au gratin mondial du 'strongman', Pierre Motal va d'abord se frotter au jury de "La France a un incroyable talent". Nul doute que le colosse icaunais devrait en impressionner plus d'un.e.