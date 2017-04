Yport, seule commune du littoral à conserver ses cabanes de plage l'hiver, mais plus pour longtemps

Yport, commune de 1 000 habitants et terre de repos pour les Franciliens, est la seule commune du littoral à conserver toute l'année ces cabanes de plage. Pourtant la loi littoral impose de les démonter, alors en 2018, Yport devra se résoudre à ranger au garage ces cabanes pour l'hiver.

La fin d'une époque à Yport, prés de Fécamp. C'est la seule commune du littoral normand qui conserve toute l'année ces cabanes de plages. 1 000 habitants dans ce village qui fait le plein les week-ends et les vacances, grâce aux franciliens qui y possèdent des résidences secondaires et viennent chercher ici le charme typique de la Normandie. Mais la loi littoral de 2006 impose aux communes de démonter leur installation de plage pendant l'hiver. C'est d'ailleurs le cas au Havre, où chaque année, fin mars, les cabanes sont remontées sur les galets et démontées fin septembre. Yport doit donc se conformer à la loi pour 2018.

La carte postale

Une plage de galets avec ses bateaux de pêcheurs, de hautes falaises et face à la mer, 24 cabines de plages bleu et blanches aux toits pointues, élancée vers le ciel qui trônent. Denis habite à Strasbourg mais il est originaire de Fécamp et vient régulièrement ici à Yport.

Yport est la seule commune du littoral normand à encore conserver ses cabanes l'hiver © Radio France - Amélie Bonté

Elles font partie du paysage, c'est comme les falaises"- Denis

Les cabines de plages sont en place depuis un décret impérial du 11 avril 1868 ! Il y en a 24, 14 sont sur le domaine de la loi littoral et doivent être démontées l'hiver. "La petite soeur d'Etretat" comme l'appelle le maire, va devoir se conformer à la loi. Le problème c'est que ces cabines-ci ne sont pas démontables. Alain Charpy, le maire d'Yport

La plage sera pour moitié défigurée. On va essayer de faire ça dans les meilleurs conditions"-Alain Charpy, le maire d'Yport

Je les aime beaucoup ! Les enlever ce serait bien dommage, on enlèverait un cachet vital et touristique." - Jean-Calude Lars

Les travaux de mise en conformité devraient coûter au minimum 100 000 € à la municipalité d'Yport.