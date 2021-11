Yutz : de conseillers patrimoniaux à fromagers, la nouvelle vie de Guillaume et Sabrina

Guillaume et Sabrina Dendien sont d'anciens conseillers patrimoniaux dans le secteur bancaire. En pleine crise du covid, ils ont décidé de changer de vie et de réaliser leur rêve : ouvrir une fromagerie. Elle vient d'ouvrir à Yutz.

Ils sont un sur deux à vouloir changer de métier. En France, de plus en plus de Français envisagent de changer de vie professionnelle, une situation accentuée par la crise sanitaire. A Yutz, en Moselle, Guillaume et Sabrina Dendien ont décidé de sauter le pas. Après une carrière passée comme conseillers patrimoniaux dans le secteur bancaire, le couple a décidé de réaliser son rêve : ouvrir une fromagerie. A Yutz, leur établissement est ouvert depuis un peu plus d'une semaine.

"C'est un challenge"

"J'ai toujours rêvé d'avoir une fromagerie, raconte Sabrina. Je voulais pas le faire parce que j'avais un CDI, la sécurité de l'emploi et un peu de crainte. Jusqu'au moment où on arrive à un certain âge et là je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais."

"C'est courageux, réagit Gilbert, qui vient pour la première fois acheter du fromage dans la fromagerie du couple. Là ils vont toucher des produits, de la matière et sans doute plus des choses virtuelles comme ça devait l'être avant avec des chiffres, c'est un challenge."

Quelques sueurs froides

"Clairement, on a passé quelques nuits blanches, raconte de son côté Guillaume pour qui ce changement de vie a été la source de quelques sueurs froides. Quand on a vu que le rêve se transformait en réalité, on a eu quelques angoisses, faut quand même le dire. Quand on annonce à nos parents qu'on voulait quitter notre milieu bancaire pour nous installer à notre compte, on a dû les inquiéter un petit peu et puis le projet se concrétisant je pense qu'aujourd'hui on a réussi à convaincre toute la famille et les amis qu'on avait raison."

Pour y arriver le couple a dû se former notamment à la rencontre de professionnels et d'éleveurs. Mais ils le confessent bien volontiers, il a aussi fallu manger beaucoup de fromages.