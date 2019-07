Yvelines : 20 000 scouts envahissent Jambville

Les Scouts et Guides de France effectuent en ce moment un grand rassemblement d'enfants scouts sur leur domaine à Jambville, dans les Yvelines. 20 000 adolescents de 11 à 14 ans campent sur place depuis lundi jusqu'à vendredi.

20 000 scouts participent au Jumboree des Scouts et Guides de France à Jambville

Le petit village de Jambville, dans les Yvelines, a vu sa population être multipliée par 20 depuis ce lundi. 20 000 jeunes scouts ont débarqué dans cette commune de moins de mille habitants. Pendant 5 jours, ces enfants de 11 à 14 ans campent sur le domaine appartenant à l'association Scouts et Guides de France.

Ces enfants venus de toute la France, mais également de l'étranger, dorment dans des tentes installées sur place. Ce "jumboree", comme on l'appelle, est baptisé "Connecte" cette année pour amener les enfants à repenser leur lien avec les réseaux sociaux et leur usage au quotidien. Le programme est notamment constitué d'épreuves ludiques. Les enfants doivent aussi apprendre à gérer leur camp et doivent obligatoirement faire au moins un passage à la messe qui se tient en plein air sur une grande scène installée dans le domaine pour l'occasion.

20 000 scouts réunis à Jambville - Scouts et Guides de France

Le prochain rassemblement de scouts de cette taille ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs années à Jambville.