YVELINES : La maison volée, retrouvée "grâce à France Bleu"

L'histoire se termine bien pour le couple Bouvier. Ces habitants de la Verrière (78) s'étaient fait voler leur maison vendredi. Grâce à un auditeur de France Bleu, la petite maison en bois (tiny house) a été retrouvée ce dimanche. On vous raconte.

Ce dimanche, France Bleu lance une alerte: une petite maison, une tiny house a été volée, à la Verrière, dans les Yvelines. Un auditeur, entend le reportage et l'appel à témoin lancé par William, le propriétaire, voit passer quelques minutes plus tard, une tiny house, très ressemblante et tractée par un véhicule. Il prévient les gendarmes. C'est bien elle. Ce soir, le couple Bouvier a retrouvé sa maison. Et même s'il va falloir attendre quelques jours avant de pouvoir rentrer dedans, elle est actuellement sous scellés, le temps de l'enquête, c'est, pour eux, une histoire qui se termine bien.

"On a retrouvé la maison grâce à France Bleu"